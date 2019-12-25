Депутат Верховной Рады рассказал о переломном моменте для Украины

Александр Колтунович рассказал о продолжающемся обвале экономики в стране.

Депутат Верховной Рады рассказал о переломном моменте для страны. Об этом представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович заявил в эфире местного телеканала "112 Украина".

Политик объяснил, что Киев "провалился" в переломном 2019 году. В этот период страна должна была прийти к экономическому росту.

За год в парламенте я понял, что эта власть ведет Украину не вверх, а вниз…К сожалению, при этой власти, я могу сказать это с уверенностью, что Украина становится непригодной для проживания. И чем дальше, тем сильнее Александр Колтунович, депутат Верховной Рады

Спикер напомнил, что в 2004 году Украина показывала самые высокие темпы экономического развития, но в 2005 году к власти пришел Ющенко, что привело к обвалу. В 2010-2013 годах отрасль снова подтянулась, но затем в 2014-2019 годах ее снова ждал обвал.

Нам надо было в 19-м году стартовать, а мы провалились, и у нас на сегодня, например, минус 11 процентов падения валового внутреннего продукта во втором квартале 2020-го года Александр Колтунович, депутат Верховной Рады

Сын украинского политика купил остров в Италии.