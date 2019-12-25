С 1989 года остров считается природным парком.

Сын украинского политика купил остров в Италии. Об этом пишет "МК".

Речь идёт о Александре Богуслаеве, сыне украинского промышленника и политика, депутата Верховной Рады V, VI, VII и VIII созывов Вячеслава Богуслаева. Остров называется Галлинара.

Газета отмечает, что предприниматель купил остров в Лигурийском море. Он оформил покупку на подконтрольную ему компанию Galinette, которая имеет регистрацию в Монте-Карло. Сделка обошлась в 10 миллионов евро — это эквивалентно 870 миллионам рублей.

В материале указано, что с 1989 года остров считается природным парком, из-за этого статуса туда не пускают туристов. Там есть система подземных коммуникаций со времён Второй мировой, а также руины монастыря.

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