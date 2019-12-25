Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО. Об этом сообщили местные журналисты. По данным военных, армия Киева стремится перевести военнослужащих на вооружение, которое используется в странах-участницах альянса НАТО.
Украинских военных перевооружат винтовками UAR-15. Данное оружие имеет модульную конструкцию, которая способна интегрироваться с другими вооружениями. Частично детали для винтовки производятся на Украине.
Напомним, что ранее глава Минобороны Украины Андрей Таран назвал адаптацию Вооруженных сил Украины ( к стандартам НАТО недостижимой задачей на данный момент.
Главной задачей министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели должна быть вполне реальная цель: максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО
Андрей Таран, глава Минобороны Украины
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