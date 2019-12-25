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Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО
Сегодня, 8:34
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lesjasap

Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО

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ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15.

Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО. Об этом сообщили местные журналисты. По данным военных, армия Киева стремится перевести военнослужащих на вооружение, которое используется в странах-участницах альянса НАТО. 

Украинских военных перевооружат винтовками UAR-15. Данное оружие имеет модульную конструкцию, которая способна интегрироваться с другими вооружениями. Частично детали для винтовки производятся на Украине.

Напомним, что ранее глава Минобороны Украины Андрей Таран назвал адаптацию Вооруженных сил Украины ( к стандартам НАТО недостижимой задачей на данный момент.

Главной задачей министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели должна быть вполне реальная цель: максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО

Андрей Таран, глава Минобороны Украины

Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны.

Теги: uar-15, автомат калашникова, винтовка, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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