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Украина проведет учения с возможным участием стран НАТО
Сегодня, 11:34
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lesjasap

Украина проведет учения с возможным участием стран НАТО

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Военные учения "Объединенные усилия-2020" пройдут в первую декаду декабря.

Украина проведет военные учения с возможным участием стран НАТО. Об этом во время выступления в Верховной Раде рассказал министр обороны Андрей Таран. Чиновник заявил, что Киев отреагирует на запланированные россией учения"Кавказ-2020".

Минобороны Украины и Вооруженные силы Украины планируют в последнюю декаду сентября - провести стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020"

Андрей Таран, министр обороны Украины

Чиновник заметил, что Россия продолжает накапливать боевые силы на приграничной территории. Военные объясняют это подготовкой к учениям "Кавказ-2020". В собственных учениях Украина проверит боеготовность Генштаба, а также взаимодействие между пунктами управления между ВС Украины и НАТО. В ходе испытаний будут организованы стрельбы  с применением ЗРК, военной авиации, при участии сухопутных войск на юге Украины.

Посол: Размещать в Норвегии ПРО США не планируется.

Теги: военные учения, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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