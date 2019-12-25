Руководящую должность получил Андрей Таран.

Владимир Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны. Должность получил Андрей Таран. Ранее он занимался по большей части разведывательной и дипломатической работой. Он не имеет реального боевого опыта.

Днем 11 марта президент Украины официально представил руководителя оборонного ведомства подчиненным. Офис главы государства транслировал торжественную церемонию. Таран рассказал, что приоритетом его работы станет повышение работоспособности Украины. Зеленский призвал армию страны уважать нового руководителя Минобороны.

Ранее Зеленский: ВСУ уполномочены давать отпор "агрессору".

Видео: YouTube/

