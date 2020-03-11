Украина нацелена на мир, но не спустит противнику нападения.

Владимир Зеленский: ВСУ уполномочены давать отпор "агрессору". Украинские военные готовы дать отпор противнику, несмотря на желание сохранить мир. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на высказывание политика.

Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины напомнил спикер

По данным главы Минобороны Андрея Тарана, глава страны дал задачу обеспечить высокую обороноспособность. Речь идет о оснащении солдат современным и эффективным оружием, повышении подготовки и усилении соцзащиты для военнослужащих. Армия нуждается в модернизации и использовании в боевых условиях новых технологий.

Ранее Украина и ДНР понесли потери в Донбассе.

Видео: YouTube/UATV Russian