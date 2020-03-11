Погибшие есть и с той, и с другой стороны.

Украина и ДНР понесли потери в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС) на Facebook.

Огонь на линии соприкосновения унес жизни солдат по обе стороны. Предварительно погибшими считаются трое украинцев, еще девять человек ранено. Украина нанесла огонь по ДНР с применением оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение. Нападение совершено в районе населенного пункта Пески. Военным удалось ликвидировать расчет ПТРК, который подбил автомобиль с ВСУ.

При этом потери со стороны ДНР составили три человека, а также пять раненых.

Ранее ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки.



Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна