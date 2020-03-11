ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

На данный момент информации о пострадавших нет.

ЛНР рассказала о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки. Об этом заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня "РИА Новостям". Днем 9 марта украинские военные дважды нарушали режим тишины.

За 10 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела прокомментировали в СЦКК

Огонь велся из минометов с калибрами 120 и 82 миллиметра. В обстреле также оказались задействованы гранатометы и стрелковое оружие. Силовики атаковали населенные пункты Логвиново и Золотое-5.

Напомним, что вооруженный конфликт длится с апреля 2014 года. Власти Украины начали борьбу против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Они заявили о собственной независимости после государственного переворота в феврале 2014 года. Последние данные ООН говорят о том, что жертвами конфликта стало более 13 тысяч человек.

Ранее в ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна