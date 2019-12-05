Политик призвала исправить ситуацию во время региональных выборов.

Юлия Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев. Об этом руководитель политической партии "Батькивщина" сообщила журналистам во время эфира на телеканале "112 Украина".

По мнению Тимошенко, граждане страны совершили большую ошибку, когда выбрали действующую власть. Она подчеркнула, что существует возможность исправить эту ошибку, так как скоро в стране состоятся региональные выборы.

Если мы поняли, что была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить Юлия Тимошенко, украинский политик

Депутат Верховной Рады отметил, что около 70 процентов украинцев считают, что Киев движется в неправильном направлении.

Тимошенко сообщила о неожиданном решении Зеленского.

Видео: YT / 112 Украина