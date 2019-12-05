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Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев

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Глава партии "Батькивщина" готовит антикризисную программу для Украины.

Юлия Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев. Об этом политик заявила в интервью для журналистов местного телеканала "112". По словам председателя фракции "Батькивщина" в Верховной раде, избирателей "жестоко обманули" на президентских выборах весной 2019 года.

Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как поставили людей, которые являются марионетками — они не самостоятельные

Юлия Тимошенко, украинский политик

Депутат отметила, что в скором будущем Украина будет импортировать все необходимое для потребителей. Уже сейчас местные поставщики не обеспечивают страны овощами, картофелем и фруктами, несмотря "на уникальную землю". По словам Тимошенко, ее партия готовит антикризисный план по выходу из сложившейся ситуации.

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Видео: 112 Украина

Теги: юлия тимошенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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