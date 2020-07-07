Экс-президент Украины якобы поздравил главу РФ с днем России в 2014 году.

Петру Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России. Об инциденте заявила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Ирина Верещук. Парламентарий рассказала, что экс-глава государства во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным поздравил политика с Днем России. Это разговор произошел уже после того, как в 2014 году начался военный конфликт на территории Донбасса.

Ирина Верещук и Петр Порошенко поспорили на ток-шоу "Свобода слова" о произошедшем. Политик призвал депутата предъявить доказательства из первоисточника, что он поздравлял президента РФ. Верещук вспомнила, что об этом сообщал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Порошенко ответил, что российский чиновник соврал.

На Украине назвали численность военных РФ, сосредоточенных на границе.

Видео: YouTube / Телеканал ICTV