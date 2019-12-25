Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот

Илья Кива считает, что этот план будет стоить Зеленскому власти.

Депутат Верховной Рады заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит "кровавый" переворот. Об этом журналистам телеканала ZIK объявил парламентарий из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. Спикер считает, что политик работает над переворотом, который завершит режим Владимира Зеленского.

Сегодня формируется та история, которая осенью будет стоить Украине крови и государственности. Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как "Азов".... И это будет стоить президенту власти Илья Кива, депутат Верховной Рады

Спикер подчеркнул, что "мы себя защитить умеем". По мнению Кивы, Зеленский станет "сакральной жертвой", которая необходима "той банде".

Напомним, что "Азов" считается террористической группировкой. Против организации на территории РФ возбуждено уголовное дело.

Депутат Рады рассказал о запущенном плане по уничтожению Украины.