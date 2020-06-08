Илья Кива хочет, чтобы улица в столице Украины носила имя погибшего от рук полиции.

Проспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь Джорджа Флойда. Об этом журналистам из "Страна.ua" рассказал депутат Верховной Рады Илья Кива. Он обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с требованием выделить материальную помощь семье покойного жителя американского города Миннеаполис. Мужчина погиб после грубого ареста.

Обращаюсь к Шмыгалю с требованием выделения помощи в размере 10 000 000 долларов семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей Илья Кива, депутат Верховной Рады

По словам парламентария, в США началась "революция достоинства". По мнению Кивы, Джордж Флойд должен быть внесен в перечень "героев Небесной сотни".

Большинство американцев считают, что ситуация в США выходит из под контроля.

Видео: YouTube / NEWSONE