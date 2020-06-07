Мэр Нью-Йорка заявил о реформировании в полиции из-за беспорядков

По словам Блазио, часть финансирования могут переключить с полиции на работу с молодежью.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в стране проведут реформирование полиции после беспорядков на фоне гибели афроамериканца Джорда Флойда, передает "РИА Новости".

По словам Блазио, часть финансирования могут переключить с полиции на работу с молодежью. Речь идет о дополнительных образовательных школах и программах дошкольного обучения. Городской совет в настоящий момент сосредоточился на проработке летней занятости подростков. По словам мэра Нью-Йорка, властям необходимо делать для молодежи больше. Он добавил, что до них нужно достучаться, но не с помощью полицейских мер.

Уточняется, что детали реформирования проработают в ходе бюджетного процесса в ближайшие дни. Блазио заключил, что это не должно отразиться на безопасности города.

Видео: NBC News