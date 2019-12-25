Смерть Джорджа Флойда волнует 59% американцев.

Большинство американцев считают, что ситуация в США выходит из под контроля. Об этом свидетельствуют результаты опросов, которые проводил Wall Street Journal и NBC News с 28 мая по 2 июня.

Так 80% респондентов ответили, что видят ситуацию в США сейчас как неуправляемую. Около 5% затруднились ответить. Примерно столько же оказались довольны экономическим положением дел в стране, зато 46% считают его неудовлетворительным.

Самой волнующей проблемой среди опрошенных оказался коронавирус — 63% граждан бояться заразиться сами и опасаются того, что заболеют их близкие. По сравнению с апрелем данный показатель упал на 10%.

Смерть Джорджа Флойда волнует 59% американцев, а 27% переживают из-за начавшихся после этого протестов и массовых беспорядков.

Ранее мы рассказывали, что в Сиэтле автомобиль въехал в протестующих.