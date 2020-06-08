В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

Пострадал минимум один человек.

В американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) автомобиль въехал в протестующих. Об этом сообщили журналисты из газеты Seattle Times. Очевидцы объяснили, что машина врезалась в толпу людей. После этого водитель транспортного средства вышел из салона и открыл огонь по активистам.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Остальные детали трагедии выясняются. В департаменте полиции Сиэтла заявили, что злоумышленника задержали. Одного человека пришлось госпитализировать.

Напомним, что по городам США организовываются массовые акции протеста, связанные с гибелью жителям Миннеаполиса по имени Джордж Флойд. Мужчина скончался после грубого задержания офицерами правоохранительных органов. Один из представителей закона наступил ему на горло коленом.

В Мексике вспыхнули протесты из-за смерти задержанного полицией.

Видео: Youtube/ cedric freeman