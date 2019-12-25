В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции. Об этом заявил в Twitter-аккаунте Иеремия Эллисон, который является членом совета и сыном генерального прокурора штата Миннесота Кита Эллисона. Активист заявил, что после сноса здания его не будут "склеивать обратно".
Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности
Иеремия Эллисон, член совета
Данные планы подтвердила в собственном аккаунте глава совета города Лайза Бендер. Она добавила, что отделение полиции в Миннеаполисе будет заменено на новую революционную модель безопасности. Днем 6 июня в совете состоится заседание, на котором чиновники проведут голосование по принятию первого пакета реформ о полицейском ведомстве.
Напомним, что представители закона Миннеаполиса обвиняются в грубом задержании местного жителя по имени Джордж Флойд. Мужчина скончался после удушающего приема одного из офицеров. В результат по всей стране начались массовые беспорядки, которые направлены на прекращение произвола полиции.
Семья чернокожего американца Джорджа Флойда отреагировала на его смерть.
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