Известные судмедэксперты опровергли официальную версию гибели Джорджа Флойда.

Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе. Соответствующий пост в Twitter-аккаунте выложил адвокат семьи жертвы Бенджамин Крэмп. По словам юриста, американец по имени Джордж Флойд скончался из-за удушья от оказания сильного давления на шею и спину со стороны полицейских. Экспертизу причин смерти провели известные судмедэксперты Майкл Баден и Алиша Уилсон.

Специалисты отметили, что из-за грубого обращения кровь Флойда стала в недостаточном объеме поступать в мозг. В связи с этим судмедэксперты считают, что представители закона убили мужчину при задержании.

Среди полицейских распространено ошибочное мнение, что если ты можешь говорить, то можешь и дышать. Это не так Майкл Баден, судмедэксперт

Напомним, что местные судмедэксперты из округа Хэннепин в Миннесоте заявили, что согласно официальному вскрытию Флойда, мужчина скончался от ишемии, гипертонии и интоксикации.

Беспорядки в США после гибели афроамериканца: последние новости.