Беспорядки в США после гибели афроамериканца: последние новости

США охватили грабежи, пожары, митинги после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский во время задержания 7 минут давил коленом его на шею. Piter.TV собрал имеющуюся информацию за последние несколько дней.

В США ширятся протесты, причиной которых стала смерть во время ареста темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда. Полицейский во время задержания коленом прижал шею Флойда, он жаловался, что ему нечем дышать. Мужчина в тот же день, 25 мая, умер в реанимации. Всех четырёх копов, проводивших тот рейд, сразу уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности, началось расследование. Piter.TV собрал имеющуюся информацию по протестам за последние несколько дней.

В пятницу, 29 мая, вечером протестующие окружили один из полицейских участков в Миннеаполисе. Полиция попыталась разогнать толпу, но люди только больше разозлились из-за этого, взяли здание штурмом и подожгли его. В тот вечер сгорел целый квартал.

Волна протестов захлестнула и другие города, протестующие выходят на одиночные пакеты даже к воротам Белого дома, в отдельных штатах начались ожесточенные стычки демонстрантов с полицией. Кроме Миннеаполиса, штат Миннесота, протестные акции идут в калифорнийских городах Лос-Анджелес, Бейкерсфилд, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленд, Сан-Франциско. Также беспорядками охвачены Денвер (штат Колорадо), Чикаго (штат Иллинойс), Де-Мойн (штат Айова), Индианаполис и Форт-Уэйн (штат Индиана), Луисвилл и Боулинг Грин (штат Кентукки), Новый Орлеан (штат Луизиана), Линкольн, (штат Небраска), Нью-Йорк, Бостон (штат Массачусетс), Детройт (штат Мичиган), Канзас-Сити (штат Миссури), Лас-Вегас (штат Невада) и другие города.

Люди начали открыто грабить магазины. Только в штате Миннесота уже ограблено более 30 кафе, аптек и универмагов. Во время перестрелки с владельцев одного из заведений, погиб человек. Владелец магазина принял нападавшего за мародера.

Трамп в этот же день пригрозил ввести в город Национальную гвардию, если мэр Джейкоб Фрей не возьмет всё в свои руки.

В этот же день в городе был введен режим ЧС, что позволило властям штата использовать дополнительные средства для разгона людей. При этом за час до твитта Дональда Трампа, в аккаунте Нацгвардии появилось сообщение о том, что в Сент-Пол, Миннеаполис и ближайшие пригороды вводят больше 500 бойцов.

Уже в ночь с субботы 30 мая между 23.45 и 03.00 (06.45 - 10.00 мск) не менее пяти человек получили огнестрельные ранения в Индианаполисе, трое из них скончались. Также в ходе столкновений легкие ранения получил сотрудник правоохранительных органов. По всем смертельным случаям ведется расследование, полиция призывает американцев не находиться в местах проведения данных митингов и беспорядков.

Уже в ночь на 1 июня съемочная группа Deutsche Welle попала под обстрел полицейских во время протестов в городе Миннеаполис на севере США. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте германской медиакомпании сообщении. Полицейские не пустили журналистов на митинги, не смотря на их аккредитацию.

Кто такой Джордж Флойд

Джорджу Флойду было 46 лет, он работал охранником. Он умер 25 мая в больнице Миннеаполиса после задержания, его заподозрили в использовании фальшивых денег. Полицейский Дерек Шовин, который арестовал Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Прохожие также просили не давить на шею Флойду и измерить ему пульс. Скорая была вызвана только после того, как мужчина потерял сознание. Через несколько часов он скончался в реанимации. Полицейские Дерек Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве.

Полицейские в своем рапорте указывали, что Флойд оказывал сопротивление и вел себя очень агрессивно, потом ему стало плохо и его увезли в больницу. Видео очевидцев же говорило об обратном. Флойд не оказывал сопротивление, более того, причиной его смерти стало жестокое обращение полицейских. Один из офицеров прижимал его к земле больше семи минут, пока тот молил о помощи и говорил: "Я задыхаюсь!".

Президент США Дональд Трамп заявил, что общался с семьей Флойда и выразил соболезнования. Он также призвал Министерство юстиции ускорить расследование смерти Флойда. "Семья Джорджа имеет право на справедливость, а люди Миннесоты имеют право жить в безопасности".

В субботу, 30 мая, согласно обнародованным результатам официального вскрытия погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, он скончался не от удушения, а от ишемии, гипертонии и интоксикации. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В официальном заключении говорится о том, что мужчина умер из-за того, что его задержание усугубило имеющиеся болезни и находящиеся в организме отравляющие вещества. Адвокат Бенджамин Крэмп надеется, что это заключение не является попыткой создать ложную историю о причинах смерти Джорджа Флойда. Однако, его семья планирует провести повторное вскрытие у независимых специалистов.

К акции протеста также присоединились и голливудские звезды в соцсетях. Ева Лонгория, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Джиджи Хадид, Стивен Джексон и многие другие знаменитости. Все они в Instagram публикуют требования выдвинуть обвинения в адрес всех офицеров, которые причастны к смерти Флойда. Также они призывают прекратить расизм.

Видео: YouTube/ Karl Kroll; YouTube/ The Telegraph