В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

массовые беспорядки в США начались после смерти чернокожего жителя в результате грубого задержания.

Власти Миннесоты издали указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии США на территории штата впервые со времен Второй мировой войны. Данный шаг связан с массовыми протестами, начавшимися в штате после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

В субботнем эфире CNN генерал-майор Джон Дженсен сказал, что накануне в штате была начата мобилизация дополнительных сил и количество бойцов, задействованных в установлении порядка могло достигнуть 2,5 тыс. Однако этого оказалось недостаточно и власти приняли решение провести полную мобилизацию Нацгвардии.

Напомним, что массовые беспорядки в США начались после смерти чернокожего жителя, который погиб из-за грубого задержания правоохранительными органами 25 мая. Полиция посчитала, что американец по имени Джордж Флойд предоставил поддельный чек в магазине и уложила его на асфальт лицом. Один из полицейских надавал на голову подозреваемого коленом. Жертва заявила, что начинает задыхаться. После этого жителя города госпитализировали. Он скончался в больнице. Медики выяснили, что американец страдал от проблем со здоровьем.

Видео: CBS Miami