Активист Шон Кинг выложил ролик драки полиции и задержанного до момента его укладывания на асфальт лицом вниз.

Опубликованы кадры драки погибшего чернокожего с полицейскими в машине. Пользователь Instagram опубликовал в своем аккаунте видео, на котором якобы зафиксированы минуты до того момента, как трое полицейских повалили задержанного Флойда на землю. Однако на кадрах самого чернокожего мужчины, из-за гибели которого по стране вспыхнули массовые беспорядки, не видно.

Отметим, что ролик в соцсети выложил местный активист по имени Шон Кинг. На видео заметно, что один из представителей закона дерется с сидящим на заднем сиденье служебного автомобиля человеком. Полицейский пытался полностью запихнуть в салон автомобиля пассажира. Затем еще несколько полицейских окружают машину и усмиряют задержанного. После этого запись обрывается.

В Миннеаполисе задержан экс-полицейский, придавивший шею Джорджа Флойда. Ариана Гранде, Тимати Шаламе и другие звезды вышли на улицы во время беспорядков.

Видео: Instagram/ shaunking