  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:41
227
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Миннеаполисе задержан экс-полицейский, придавивший шею Джорджа Флойда

0 0

Всех четверых офицеров, участвовавших в инциденте, уволили из полиции.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что в Миннеаполисе задержан экс-полицейский, придавивший шею Джорджа Флойда. Об этом сообщает Fox 40 со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Ранее в сети появилось видео грубого задержания. Два полицейских держали задержанного авфроамериканца, а один правоохранитель надавил коленом на его горло. В итоге мужчина скончался.

В итоге всех представителей власти, которые участвовали в этом инциденте уволили и привлекли к ответственности. 

Ранее мы сообщали о том, что полиция Миннеаполиса жестоко задержала корреспондента CNN в прямом эфире.

Видео: CNN

Теги: мировые новости, происшествия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии