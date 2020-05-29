Всех четверых офицеров, участвовавших в инциденте, уволили из полиции.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что в Миннеаполисе задержан экс-полицейский, придавивший шею Джорджа Флойда. Об этом сообщает Fox 40 со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Ранее в сети появилось видео грубого задержания. Два полицейских держали задержанного авфроамериканца, а один правоохранитель надавил коленом на его горло. В итоге мужчина скончался.

В итоге всех представителей власти, которые участвовали в этом инциденте уволили и привлекли к ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что полиция Миннеаполиса жестоко задержала корреспондента CNN в прямом эфире.

Видео: CNN