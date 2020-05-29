Несмотря на просьбы журналистов, стражи порядка не объяснили причины задержания.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что полиция Миннеаполиса жестоко задержала корреспондента CNN в прямом эфире. Ролик появился в соцсетях.

Журналистов задержали прямо во время съемок. Хименес вёл репортаж на фоне выстроившихся в цепь полицейских. Через пару минут полицейские задержали журналистов, несмотря на просьбы сотрудников СМИ объяснить причину взятия их под стражу.

После журналисты были доставлены в следственный изолятор. В настоящий момент их отпустили, а губернатор Миннесоты Тим Уолз принес извинения.

Ранее мы сообщали о том, что опубликовано новое видео с сидящими на погибшем чернокожем тремя полицейскими.

Видео:CNN