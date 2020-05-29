Опубликовано новое видео с сидящими на погибшем чернокожем тремя полицейскими

Запечатлены моменты до того, как один из офицеров Дерек Шовен прижал коленом шею Флойда.

Опубликовано новое видео с сидящими на погибшем чернокожем Джордже Флойде тремя полицейскими в городе Миннеаполисе. Ролик показал телеканал NBC News.

Это видео грубого задержания афроамериканца с ещё одного ракурса. На нём отчётливо видно, как трое полицейских сидят на человеке, лежащем на земле.

Предполагается, что на видео запечатлены моменты до того, как один из офицеров Дерек Шовен прижал коленом шею Флойда.

Ранее мэр Миннеаполиса заявил Трампу, что тот ничего не знает о силе города.

Видео: nbcnews.com