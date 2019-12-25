Мэр Миннеаполиса заявил Трампу, что тот ничего не знает о силе города

Джейкоб Фрей ответил на обвинения Трампа на пресс-конференции.

Мэр Миннеаполиса заявил Дональду Трампу, что тот ничего не знает о силе города. С соответствующим заявлением местный глава выступил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBC.

Слабость – это отказ брать ответственность за свои действия. Слабость – это обвинять кого-то другого во время кризиса. Да, сейчас трудные времена, но мы справимся Джейкоб Фрей, мэр Миннеаполиса

Джейкоб Фрей прокомментировал слова американского президента, который назвал его "очень слабым радикальным левым мэром". Трамп угрожал введением в город войск Национальной гвардии, если мэр Миннеаполиса не возьмет ситуацию с беспорядками под контроль. Чиновник ответил политику, что город "чертовски силен", поэтому сможет преодолеть все трудности.

В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок, а также напали на экипаж скорой помощи. Из-за грабежей был убит один человек.