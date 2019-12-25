Президент США призвал мэра города взять ситуацию под контроль.

Дональд Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис. Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter. Политик напомнил, что уже третий день в городе наблюдаются беспорядки, вызванные гибелью местного чернокожего жителя по имени Джордж Флойд. Мужчина умер после грубого задержания правоохранительными органами. Президент США заметил, что если мэру городу не удастся взять ситуацию под контроль, то Белому дому придется направить силы Нацгвардии в регион.

Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю национальную гвардию и сделаю все, как надо Дональд Трамп, президент США

По словам Трампа, он не может оставаться в стороне и безучастно наблюдать за проблемой, которая охватила "замечательный город". Глава государства уже обсудил возникшую ситуацию с губернатором штата Тимом Уолцем.

Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии. В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок. Бунт в США из-за смерти чернокожего привел к новой гибели.