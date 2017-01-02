В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок

Всех полицейских удалось эвакуировать вертолетом с крыши.

В американском городе Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Fox News. В социальных сетях стали появляться фотографии и видео с моментом нападения активистов на здание. На кадрах зафиксировано, что отделение полиции полностью охвачено огнем. Представителей закона эвакуируют с крыши здания при помощи вертолета. На данный момент сообщается о том, что никто из людей не пострадал.

Напомним, что массовые беспорядки в городе продолжаются уже третий день. Они связаны с гибелью чернокожего жителя, который погиб из-за грубого задержания правоохранительными органами. Полиция посчитала, что американец по имени Джордж Флойд предоставил поддельный чек в магазине и уложила его на асфальт лицом. После этого мужчина скончался в больнице.

Утром 28 мая активисты собрались у отделениЯ полиции, в которой работали люди, задержавшие Флойда. Полиция пыталась разогнать толпу при помощи светошумовых гранат и слезоточивым газом. Однако людям удалось проникнуть в здание и поджечь его. В город вошли силы Нацгвардии, которые вызвал мэр города.

Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии.

Видео: Youtube/ CNN