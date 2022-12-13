Байден потерял мэра Миннеаполиса во время выступления на заводе в Миннесоте

Он также спросил, где находится чиновник.

Президент США Джо Байден потерял мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея во время выступления на заводе в Миннесоте. Момент попал в трансляцию, которую вел Fox Business

Во время своего выступления Байден упомянул мера Миннеаполиса, а затем внезапно прервался, чтобы найти Фрея. Он также спросил, где находится чиновник.

Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю. Джо Байден, президент США

Ранее мы сообщали, что Байден перепутал название пострадавшего от урагана города.

Видео: YouTube / Fox Business