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Байден потерял мэра Миннеаполиса во время выступления на заводе в Миннесоте

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Он также спросил, где находится чиновник.

Президент США Джо Байден потерял мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея во время выступления на заводе в Миннесоте. Момент попал в трансляцию, которую вел Fox Business

Во время своего выступления Байден упомянул мера Миннеаполиса, а затем внезапно прервался, чтобы найти Фрея. Он также спросил, где находится чиновник.

Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю.

Джо Байден, президент США

Ранее мы сообщали, что Байден перепутал название пострадавшего от урагана города.

Видео: YouTube / Fox Business

Теги: выступление, джо байден, миннеаполис, миннесота, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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