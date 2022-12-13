Байден перепутал название пострадавшего от урагана города

Глава США рассказал о том, что хочет восстановить несуществующий город.

Американский президент Джо Байден при официальном посещении пострадавшего от урагана местного города, расположенного в штате Миссисипи, перепутал его название. Инцидент попал на запись, которую транслировала администрация из Вашингтона. Политик дал обещание населению, что их Байден пообещал, что их "город Роллинг-Стоун возродится". В этот раз собравщиеся решили указать главе государства на ошибку.

Мы сосредоточены на том, чтобы у вас были <...> место для сна и пища. Мы поможем перестроить вашу жизнь в Роллинг-Стоун... А я что сказал? Роллинг-Форк, а я сказал Роллинг-Стоун. Мыслительный процесс происходит. Джо Байден, президент США

Напомним, что ранее лидер Белого дома Джо Байден объявил общественности о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после прошедшего там разрушительного шторма. Основной удар природной стихии пришелся на город Роллинг-Форк. От данного населенного пункта практически ничего не осталось. Жертваи трагедии стали 13 граждан.

Байден указал на поворотный момент в мировой истории в вопросе распространения демократии.

Фото и видео: Белый дом