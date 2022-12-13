Байден указал на поворотный момент в мировой истории в вопросе распространения демократии

Глава США выступил на пленарном заседании "Саммит за демократию".

Международное сообщество сталкивается сейчас с важнейшими переменами, которые приводят к распространению демократических систем по всей планете. Соответствующее заявление сделал в рамках второго "Саммита за демократию" американский президент Джо Байден. Глава государства выступил на пленарном сессии мероприятия.

Это поворотный момент для нашего мира в сторону большей свободы, большего достоинства и большей демократии. Здесь мы продемонстрировали, что наша демократия все еще может добиваться больших успехов и обеспечивать важный прогресс для работающих американцев. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома уверен в том, что благодаря приглашенным на встречу в формате видеоконференции "лидерам мирового сообщества" и настойчивости граждан с разных уголков планеты, которые требуют уважать их права и свободы, прислушиваться к голосам, в мире сейчас фиксируются реальные признаки "перелома тенденции". Джо Байден напомнил современникам о том, что те решения, которые люди принимают сегодня, в результате скажутся на ходе развития мира в ближайшие несколько десятилетий.

Байден заявил, что у стрелявшей в Нэшвилле было два АК-47, и вновь призвал запретить штурмовое оружие.

Фото и видео: YouTube / Голос Америки (признан на территории России СМИ-иностранным агентом)