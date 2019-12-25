Байден признался в использовании автоподписи для указов о помиловании

Экс-глава США напомнил о законности такого метода подписания документов.

Бывший американский президент-демократ Джо Байден признал, что пользовался устройством для автоматической подписи документов (autopen) для подписания указов о помиловании из-за их огромного количества. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью газете New York Times. Экс-лидер США добавил, что каждое решение было одобрено им лично. Дополнительно экс-глава страны назвал ложью обвинения республиканцев о том, что был недееспособен во время нахождения в Белом доме, а также о том, что его помощники якобы "злоупотребляли" устройством для автоподписи. Комментируя помилование членов своей семьи, Джо Байден указал, что опасался преследования их Дональдом Трампом из-за "мстительности" оппонента.

Их было много. Использование устройства autopen законно... Ее использовали другие президенты, включая Трампа. Джо Байден, экс -президент США

Напомним, что в июне 2025 года телеканал Fox News передавал зрителям сведения о том, что сенатор от Республиканской партии Эрик Шмитт запросил доступ к информации об использовании устройства для автоматической подписи документов администрацией бывшего президента страны Джо Байдена. В документе, адресованном государственному секретарю и главе Национального управления архивов и документации США Марко Рубио, законодатель подчеркивает, что эти данные помогут подвести основания под возможную инициативу о внесении в конституцию страны поправки на случай психического нездоровья главы государства.

Байден заявил о просьбах лидеров ЕС вернуться на политическую сцену США.

Фото: YouTube / The View

