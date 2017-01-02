В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи

Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

В американском городе Миннеаполис протестующие напали на экипаж скорой помощи. Об этом сообщили журналисты с местного телеканала Fox News. Эксперты рассказали, что бригада медиков прибыла на место событий из-за того, что одному из активистов стало плохо во время беспорядков. Врачам пришлось выйти из служебной машины. В этот момент в них полетели пластмассовые бутылки с водой. В ситуацию вмешалась полиция. Против митингующих применили слезоточивый газ.

Отметим, что по данным корреспондента телеканала, рядом с третьим полицейским участком собралась толпа. Американец заявил, что видит около 200-300 человек на месте. напомним, что именно в данном участке работали представители закона,которые грубо задержали чернокожего мужчину по имени Джордж Флойд. Именно из-за гибели местного жителя и начались массовые протесты.

Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии.

Видео: Youtube/ Fox News