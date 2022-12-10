В США экс-полицейского приговорили к 3,5 годам тюрьмы по делу об убийстве Флойда

Джей Александр Кенг уже отбывает федеральное наказание.

Американский суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего полицейского из города Миннеаполиса Джея Александра Кенга, который принимал участие в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина признан виновным по статье за пособничество в непредумышленном убийстве. Об этом рассказали местные журналисты. Телеканалы передают сведения о том, что подозреваемый признал себя виновным по одному из обвинений. Речь идет о пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству второй степени. Это произошло еще в октябре 2022 года в рамках соглашения с прокурором.

Джей Александр Кенг, бывший офицер полиции Миннеаполиса, который стоял на коленях на спине Джорджа Флойда во время его ареста в мае 2020 года, был приговорен в пятницу к 3,5 годам тюремного заключения. сообщение СМИ

В информационном агентстве Рейтер уточнили, что Кенг будет отбывать два тюремных срока параллельно. В июле текущего года мужчину уже приговорили к трем годам тюрьмы "по федеральным обвинениям, связанными с убийством Флойда". Кенг вместе со своими коллегами из полиции Томасом Лейном и Тоу Тао был ранее признан виновным в том, что не оказал медицинскую помощь пострадавшему, не стал останавливать полицейского Дерека Шовина, которого уже осудили за убийство Флойда во время его ареста. Трагедия произошла 25 мая 2020 года.

Шовин не стал извиняться перед семьей погибшего Джорджа Флойда.

Фото и видео: YouTube / NBC News