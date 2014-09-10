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Шовин не стал извиняться перед семьей погибшего Джорджа Флойда

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Дерека Шовина осудили на 22,5 лет заключения.

Экс-полицейский Шовин не стал извиняться перед семьей погибшего Джорджа Флойда. Слова бывшего американского правоохранителя транслировали местные телеканалы. Мужчина принес соболезнования семье погибшего афроамериканца.

Я хочу выразить мои соболезнования семье Флойда. Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас.

Дерек Шовин, экс-полицейский

Напомним, что в рамках судебного заседания сторона обвинения предложила приговорить фигуранта расследования к 30 годам заключения за убийство задержанного. Напомним, что гибель Джорджа Флойда 25 мая 2020 года вызвало в стране массовые протесты, а также общественную дискуссию о необходимости реформации правоохранительной системы.

Экс-полицейскому Шовину дали 22,5 года за убийство Флойда.

Видео: YouTube / THE SHADE ROOM

Теги: дерек шовин, джордж флойд, миннеаполис
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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