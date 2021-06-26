Экс-полицейскому Шовину дали 22,5 года за убийство Флойда

По УДО Шовин может выйти через 15 лет.

Бывшему американскому полицейскому Дереку Шовину дали 22,5 года тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. В Миннеаполисе судебная инстанция постановила признать виновным фигуранта расследования. Ранее аналогичное решение вынесли заседатели.

Это решение основано на вашем злоупотреблении властью и доверием, а также на той особой жестокости, которую вы продемонстрировали в отношении Джорджа Флойда. Питер Кэхилл, судья

Эксперт пояснил, что вынес приговор не из-за общественного мнения, а также не основываясь на симпатиях к кому-либо или из-за собственных эмоций. Кэхилл выразил соболезнования семье погибшего. Обращаясь к обвиненному в убийстве судья уточнил, что приговаривает его к такому сроку, который на десять лет больше, чем принятое заключение для подобных преступлений (срок в 150 месяцев).

Напомним, что Дерек Шовин может претендовать на условно-досрочное освобождение только через 15 лет. Для этого он должен отсидеть минимум две трети срока.

В США убивший Флойда экс-офицер попросил о новом судебном разбирательстве. Судмедэксперт заявил, что причиной смерти Флойда стало сердечное заболевание. В США эксперт заявил, что Флойд умер из-за проблем с сердцем, а не от удушения.

Видео: YouTube / THE SHADE ROOM