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Судмедэксперт заявил, что причиной смерти Флойда стало сердечное заболевание
Сегодня, 12:45
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lesjasap

Судмедэксперт заявил, что причиной смерти Флойда стало сердечное заболевание

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В США продолжаются слушания по делу о гибели Джорджа Флойда.

Американский судмедэксперт на слушаниях заявил, что причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеапполисе стало сердечное заболевание. Экспертом выступил представитель округа Хеннепин в штате Миннесота Эндрю Бейкер. По его версии, задержанный скончался из-за применения к нему силовых методов со стороны правоохранительных органов, однако этому способствовала имеющаяся у мужчины болезнь сердца и употребление им запрещенных веществ.

Судмедэксперт, который проводил вскрытие тела Флойда, пояснил, что суженные артерии, гипертония и употребление наркотических веществ сделали афроамериканца более уязвимым. Однако данные факторы не являлись непосредственной причиной гибели мужчины.

По моему мнению, действия правоохранителей по усмирению и ограничению подвижности, а также сдавливание шеи оказались просто больше, чем Флойд мог вынести в силу этих проблем с сердцем.

Эндрю Бейкер, американский судмедэксперт

Ранее на заседании пульмонолог Мартин Тобин объяснил, что даже здоровый человек умер бы, если бы к нему правоохранительные органы применили те же приемы, которые Дерек Шовин применил к Джорджу Флойду. 

Адвокат полицейского, которого обвиняют в гибели Флойда, представил доказательства невиновности клиента.

Фото: Pixabay.com

Теги: дерек шовин, джордж флойд, миннеаполис, миннесота, эндрю бейкер
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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