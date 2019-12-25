Судмедэксперт заявил, что причиной смерти Флойда стало сердечное заболевание

В США продолжаются слушания по делу о гибели Джорджа Флойда.

Американский судмедэксперт на слушаниях заявил, что причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеапполисе стало сердечное заболевание. Экспертом выступил представитель округа Хеннепин в штате Миннесота Эндрю Бейкер. По его версии, задержанный скончался из-за применения к нему силовых методов со стороны правоохранительных органов, однако этому способствовала имеющаяся у мужчины болезнь сердца и употребление им запрещенных веществ.

Судмедэксперт, который проводил вскрытие тела Флойда, пояснил, что суженные артерии, гипертония и употребление наркотических веществ сделали афроамериканца более уязвимым. Однако данные факторы не являлись непосредственной причиной гибели мужчины.

По моему мнению, действия правоохранителей по усмирению и ограничению подвижности, а также сдавливание шеи оказались просто больше, чем Флойд мог вынести в силу этих проблем с сердцем. Эндрю Бейкер, американский судмедэксперт

Ранее на заседании пульмонолог Мартин Тобин объяснил, что даже здоровый человек умер бы, если бы к нему правоохранительные органы применили те же приемы, которые Дерек Шовин применил к Джорджу Флойду.

Адвокат полицейского, которого обвиняют в гибели Флойда, представил доказательства невиновности клиента.

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