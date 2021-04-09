Врач заявил в суде, что смерть Джорджа Флойда наступила от удушения

Пульмонолог дал показания о причинах гибели афроамериканца при задержании в Миннеаполисе.

Смерть при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года в городе Миннеаполис наступила от недостатка кислорода вследствие удушающего приема. Такое заявление на судебных слушаниях сделал пульмонолог Мартин Тобин. Специалист, выступивший в роли судмедэксперта, дал показания по делу, которое рассматривается в отношении бывшего полицейского Дерека Шовина.

Флойд умер от низкого уровня кислорода. Это привело к повреждению мозга, а также вызвало аритмию, которая остановила его сердце. пульмонолог Мартин Тобин

Тобин заметил, что частота дыхания Флойда, судя по представленному ему видео, была в пределах нормы. Он полагает, что это говорит о том, что действие медицинских препаратов, которые принимал погибший, не повлияли на респираторную функцию его организма в момент задержания. Ранее такую версию на слушаниях выдвинул медик Брэдфорд Уэнкид Лэнгенфилд, который пытался оказать помощь Флойду, когда пациента привезли в больницу. Он объяснил, что вероятной причиной смерти темнокожего американца могла быть нехватка кислорода.

Адвокат полицейского, которого обвиняют в гибели Флойда, представил доказательства невиновности клиента.

Видео: KARE 11