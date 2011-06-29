Гол Капризова принес "Миннесоте" победу над "Баффало"

Игра закончилась со счетом 1:0.

Представители "Миннесоты Уайлд" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча прошла с результатом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). в пользу гостей площадки. Автором единственного и решающего гола стал российский нападающий Кирилл Капризов. Спортсмен забил шайбу в ворота соперникв на 7 минуте игры. Форварда признали второй звездой матча.

Напомним, что Кирилл Капризов в 21 проведенном матче текущего сезона2024-2025 годов в текущий момент набрал 35 очков (14 голов и 21 результативная передача). Россиянин разделил второе место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата вместе с канадцем Натаном Маккинноном из "Колорадо Эвеланш". Его соотечественник "Миннесоты" Яков Тренин провел два силовых приема, но никаких очков не набрал.

Ничушкин стал героем победного матча "Колорадо" против "Вегаса" в НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET