Ничушкин стал героем победного матча "Колорадо" против "Вегаса" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 2:1.

Представители "Колорадо Эвеланш" по серии буллитов обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча прошла на территории города Денвер и завершилась с результатом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе команды победителей отличился на 34 минуте российский нападающий Валерий Ничушкин . Форвард также реализовал победный буллит для клуба. Со стороны "Вегаса" единственную шайбу в ворота соперников забросил на 34 минуте Павел Дорофеев. Голевой передачей отметился Иван Барбашев. Голкипер "Эвеланш" Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков по воротам команды.

В настоящее время "Колорадо" с 26 очками в своем активе занимает четвертое место в рейтинговом списке Центрального дивизиона. Команда одержала четвертую победу подряд в последних пяти матчах. "Вегас" с 31 очками располагается на лидирующем месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET