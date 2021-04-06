Адвокат полицейского, которого обвиняют в гибели Флойда, представил доказательства невиновности клиента

Эрик Нельсон показал ролик, на котором видно, что колено офицера полиции находилось не на шее задержанного.

Адвокат полицейского, которого обвиняют в гибели афроамериканца Джорджа Флойда, представил суду доказательства невиновности своего клиента. Ранее в социальных сетях появился ролик, снятый очевидицой Дарнеллой Фрейзер, на которых видно, что офицер правоохранительных органов Дерек Шовин ставит колено на шею темнокожему задержанному. Ранее эти кадры служили основным доказательством вины копа. С них по стране начались протесты движения Black Lives Matter.

В ходе судебного разбирательства адвокат Эрик Нельсон показал съёмку с видеорегистратора офицера, который работал вместе с подсудимым. Там видно, что Шовин ставит колено не на шею Флойда, а ему на лопатку. При этой демонстрации юрист порекомендовал присяжным не ориентироваться только на запись "в 9 минут и 29 секунд", а рассмотреть все обстоятельства дела.

Шеф полиции Миннеаполиса заявил, что обвиняемый в убийстве Флойда нарушил инструкцию.

Видео: Telegram / Mash