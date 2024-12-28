Гол и передача Дадонова не спасли "Даллас" от поражения "Миннесоте"

Игра закончилась со счетом 2:3.

"Даллас Старз" на домашней площадке уступил "Миннесоте Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая игра завершилась с результатом 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1) в овертайме. В составе "Старз" по одной шайбе противникам забросили на 10 и 36 минутах российский форвард Евгений Дадонов и Уайатт Джонстон. За "Миннесоту" отличились на 51, 52 и 61 минутах спортсмены Юнас Бродин, Маркус Фолиньо и Брок Фабер.

Дополнительно нападающий Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Также ассист отдал его соотечественник, защитник "Далласа" Илья Любушкин. Форварды из "Миннесоты" Яков Тренин и Марат Хуснутдинов результативными действиями зрителям матча не запомнились. Лучший бомбардир "Уайлд" Кирилл Капризов пропусиил встречу из-за травмы нижней части тела.

В текущий момент "Миннесота" с 48 очками находится на втором месте в списке Центрального дивизиона. "Даллас" с 41 очком располагается на четвертой строке рейтинга.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET