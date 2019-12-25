Медариа Аррадондо выступил на судебных слушаниях по делу о гибели афроамериканца после жесткого задержания.

Шеф полиции Миннеаполиса заявил, что обвиняемый в убийстве Флойда нарушил инструкцию. Медариа Аррадондо дал показания в рамках судебных разбирательств, которые начались еще 8 марта по делу скончавшегося во время жесткого задержания афроамериканца. Эксперт считает, что его коллега слишком долго проводил удушающий прием в штате Миннесота, что является должностным нарушением.

Напомним, что в убийстве Флойда обвиняется бывший полицейский Дерек Шовин В мае прошлого года подозреваемый применил при задержании Флойда удушающий прием. После этого афроамериканец скончался. на следующий день Шовина и трех его коллег отстранили от работы. В настоящее время подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство. В случае признания вины офицера, ему грозит тюремный срок до 40 лет.

Я решительно возражаю против того, что это было соразмерное применение силы в той ситуации. Медариа Аррадондо, глава полиции Миннеаполиса

На заседании также присутствовал медик Брэдфорд Уэнкид Лэнгенфилд, который пытался оказать помощь Флойду после того, когда пациента доставили в больницу. По мнению специалиста, афроамериканец скончался из-за нехватки кислорода. Такую причину он назвал "наиболее вероятной возможностью". Врач уточнил, что нехватка кислорода также могла быть вызвана действием некоторых лекарств, которые принимал Флойд.

Полицейский заявил, что при аресте Джорджа Флойда не следовало применять удушающий прием.

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