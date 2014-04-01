Полицейский заявил, что при аресте Джорджа Флойда не следовало применять удушающий прием

Ричард Циммерман на судебном заседании высказал экспертное мнение.

Полицейский заявил, что при аресте афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе штата Минессота не следовало применять удушающий прием. Инцидент произошел в мае прошлого года. Представитель городских правоохранительных органов Ричард Циммерман дал показания на судебном процессе, посвященному расследованиб смерти Флойда.

Заседания ведутся с 8 марта. В преступлении обвиняется бывший полицейский Дерек Шовин. Именно он 25 мая прошлого года применил в отношении задержанного удушающих прием. Уже 26 числа его вместе с тремя коллегами уволили со службы. Сейчас подсудимому вменяется непредумышленное убийство. Если мужчину признают виновным, ему будет грозить до 40 лет лишения свободы.

Напомним, что Ричард Циммерман возглавляет отдел по расследованию убийств. По мнению эксперта, не было необходимости удушения Флойда, так как тот и так лежал на асфальте в наручниках.

Если поставить человеку колено на шею, он может умереть. Ричард Циммерман, полицейский

Также на судебном процессе выступил бывший начальник Шовина в полиции Дэвид Плиоджер. Он отметил, что сотруднику следовало раньше убрать ногу с шеи задержанного, когда Флойд перестал сопротивляться.

Семье погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда выплатят $27 млн.

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