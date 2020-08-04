СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда

Daily Mail опубликовало видеозапись с нательных камер полицейских, задержавших Флойда.

СМИ опубликовало новые кадры задержания афроамериканца Джорджа Флойда Миннеаполисе. Видео размещено на портале британского издания Daily Mail Известно, что кадры сняты при помощи камеры, расположенной на теле офицеров полиции Томаса Лейна и Алекса Куэнга.

В видео заметно, что один из полицейских направляет пистолет в голову задержанного мужчины. В этот момент Флойд находится в служебном автомобиле. В ответ он неоднократно просит не стрелять в него и плачет. Нарушитель пожаловался офицерам на свою клаустрофобию и говорит, что не может дышать.

Офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, приятель Джордж Флойд

Напомним, что гибель Флойда привела к массовым беспорядкам в США в мае 2020 года. Жители страны вышли на улицу, пропагандируя отказ от расизма и выступая против произвола правоохранительных органов.

.Мария Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций к себе.

Видео: Daily Mail