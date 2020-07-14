В Бруклине офицер полиции выстрелил из электрошокера в темнокожего мужчину.

Стрельба в темнокожего из электрошокера полицейским в США попала на видео. Инцидент произошел в районе Бруклин в Нью-Йорке. Очевидцы смогли заснять на видео, как представитель закона выстрелил из шокера по темнокожему мужчине. В местном отделении полиции заявили, что активист из движения Black Lives Matter накричал на офицера и кинул в него шлемом. Затем протестующего попытались задержать. Свидетели событий утверждают, что на самом деле мужчина не представлял опасности.

Напомним, что в десятках американских городов проходят акции протеста против грубых действий полиции и произвола офицеров.Они начались после погибшего в Миннеаполиса чернокожего мужчину по имени Джордж Флойд. Он скончался после удушающего приема, который при задержании применил представитель закона. Протесты сопровождаются грабежами, поджогами, мародерством. В Нью-Йорке введен комендантский час.

Во Франции задержали еще пять человек по делу о беспорядках в Дижоне.

Видео: YouTube / FNTV - FreedomNewsTV