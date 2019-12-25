Ранее полиция задержала из-за вооруженного нападения в Дижоне 11 человек.

Во Франции задержали еще пять человек по делу о беспорядках в Дижоне. Об этом сообщили журналисты из местного издания Ouest France. Они ссылаются на заявление правоохранительных органов.

Напомним, что массовая акция протеста в Дижоне проводилась с 12 по 15 июня. В конце июня полиция задержала 11 человек, причастных с данным беспорядкам. Их осудили за торговлю наркотиками, а также вооруженном участии. В акции протеста приняли участие выходцы из Чечни, а также местное население магрибского происхождения. Они прибывали в город со всей Франции.

Причиной беспорядков во Франции стало избиение выходца из Чечни сленами местной банды. В результате потасовки несколько человек получили ранения и травмы.

Чеченцам запретили собираться после беспорядков во Франции.