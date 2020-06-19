Префектура Парижа отменила разрешение на митинг у площади Бастилии.

Чеченцам запретили собираться после беспорядков во Франции. Об этом рассказали местные журналисты из BFM.TV. Правительство страны напомнило, что диаспора из Чечни планировала провести мирный митинг в Париже 20 июня. Местом сбора значилась площадь Бастилии. Активисты рассказали, что при помощи акции протеста собирались донести свою версию произошедшего в Дижоне. Вечером 18 июня префектура отозвала разрешение на проведение мероприятия.

Напомним, что 18 июня полиция ФРанции арестовала нескольких чеченцев, которые считаются причастными к беспорядкам в Дижоне. В СМИ заявили, что под стражей оказалось около "полдюжины" представителей диаспоры. Личности протестующих установили благодаря камерам видеонаблюдения.

Появились подробности беспорядков с азербайджанцами в Дагестане.

Видео: Youtube/ ZIPLY"S TV