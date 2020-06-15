В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях

Местные наркоторговцы сразились с выходцами из Чечни.

Во французском городе Дижон десять человек пострадали при массовых столкновениях. Об этом сообщили журналисты местного телеканала France Info со ссылкой на представителей власти. Чиновники объяснили, что ранения получили жители города, которые участвовали в столкновениях с выходцами из Чечни. Инцидент произошел в ночь на субботу. Поводом для драки послужило избиение юноши из Чечни членами банды наркоторговцев.

Несколько десятков человек с закрытыми при помощи капюшонов лицами столкнулись друг с другом. После этого протестующие атаковали кальянную Le Black Pearl. В руках у нападающих были бейсбольные биты, арматура, ножи и отвертки.

на данный момент известно, что для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. По словам вице-прокурора Дижона, в больнице находятся 10 участников беспорядков. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Ни одного человека представители закона не арестовали.

Кадыров выделил женихам по 50 тысяч рублей на выкуп невест.

Видео: Twitter/ al chechnya