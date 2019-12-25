Кадыров выделил женихам по 50 тысяч рублей на выкуп невест

Всего потребуется выделить на эти цели 10 млн 350 тысяч рублей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выделил деньги на выкуп невест для 207 женихов, у которых нет средств из-за последствий карантина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман республики.

Каждой семье жениха дадут по 50 тысяч рублей для обряда бракосочетания по мусульманским канонам. За невесту предусматривается выплата (урду), которую устанавливает духовенство. Потом эти деньги передают в дар невесте. На данные цели деньги выделят из фонда Ахмата-Хаджи Кадырова. Итого фонду потребуется выделить на эти цели 10 млн 350 тысяч рублей.

В муфтияте подчеркнули, что из-за пандемии за невестой могут ехать только две машины, круг участников торжеств также ограничится только самыми близкими родственниками.

Ранее Кадыров призвал медиков и силовиков забыть об отпуске и отдыхе.

Фото: ВК/ Рамзан Кадыров