Кадыров призвал медиков и силовиков забыть об отпуске и отдыхе

Рамзан Кадыров призвал медиков и силовиков забыть об отпуске. Об этом глава Чечни заявил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Чиновник отметил, что отсутствие отдыха также коснется всех служащих, кто задействован в ликвидации инфекции COVID-19 на территории РФ. Кадыров призвал сотрудников отказаться от отгулов, пока ситуация не стабилизируется.
Я призываю всех, кто задействован на этом пути, начиная с себя и заканчивая медсестрами и врачами, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Чиновник заявил, что на данный момент работа медиков может приравниваться к мобилизации общества.
Кадыров впервые появился на публике после сообщений о заражении COVID-19.
Видео: ВКонтакте/ Рамзан Кадыров
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