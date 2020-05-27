Кадыров призвал медиков и силовиков забыть об отпуске и отдыхе

Глава Чечни заявил о мобилизации общества.

Рамзан Кадыров призвал медиков и силовиков забыть об отпуске. Об этом глава Чечни заявил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Чиновник отметил, что отсутствие отдыха также коснется всех служащих, кто задействован в ликвидации инфекции COVID-19 на территории РФ. Кадыров призвал сотрудников отказаться от отгулов, пока ситуация не стабилизируется.

Я призываю всех, кто задействован на этом пути, начиная с себя и заканчивая медсестрами и врачами, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник заявил, что на данный момент работа медиков может приравниваться к мобилизации общества.

Кадыров впервые появился на публике после сообщений о заражении COVID-19.

Видео: ВКонтакте/ Рамзан Кадыров